Conferenza stampa Conte: «Abbiamo più esperienza dell’anno scorso. Bastoni in panchina»

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Inter-Borussia Monchengladbach

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio stagionale in Champions League contro il Borussia Monchengladbach.

ESPERIENZA – «Il tasso d’esperienza è cresciuto, anche per quanto fatto l’anno scorso: abbiamo giocato il girone di Champions e poi siamo arrivati in finale di Europa League. Abbiamo aggiunto Vidal, che di esperienza a livello internazionale ne ha da vendere. Ripartiamo molto più attrezzati rispetto all’anno scorso».

BASTONI – «Bastoni ha ripreso ieri ad allenarsi con noi. Oggi farà il secondo allenamento, verrà in panchina domani. Bisogna calcolare anche che questo virus debilita, quindi ci vuole un po’ di tempo per rimettere in condizione i calciatori».

CAMPIONATO – «In Italia il campionato sarà molto equilibrato, vedo 3-4 squadre che possono lottare per cose importante. Noi vogliamo esserci e faremo di tutto. Noi dobbiamo essere arbitri del nostro destino».

SANCHEZ – «Eravamo molto preoccupati per le sue condizioni. Non arrivavano notizie confortanti dal Cile. Lui è arrivato e lamentava un po’ di dolore agli adduttori. Siamo stati bravi a gestirlo. Ha giocato 15′ nel derby, ma eravamo in apprensione. Adesso sta bene, domani potrebbe anche giocare dal 1’».