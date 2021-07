Serie A, dal 2022/23 vietate le maglie verdi: la novità

Novità cromatica in Serie A a partire dal 2022/2023: saranno vietate nel massimo campionato italiano le maglie verdi

Il Corriere dello Sport oggi ha riportato alcune novità in merito ai prossimi campionati di Serie A: campionato a 18 squadre e poi playoff per decidere la vincitrice dello Scudetto.

«Dalla stagione 2022/23 è vietato l’utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento. Ogni Società deve disporre di una prima divisa da gioco, con i propri colori ufficiali, che dovrà utilizzare nelle partite interne e nelle partite esterne in cui non vi sia confondibilità di colori con la squadra avversaria», riporta Goal.com.