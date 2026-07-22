Serie B 2026/2027, sorteggiato il calendario: date, prima giornata e squadre al via

Serie B 2026/2027, nasce il nuovo campionato: il calendario completo per la prossima stagione. Tutti i dettagli

La Serie B 2026/2027 ha preso ufficialmente forma nella cornice del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, sede del sorteggio del nuovo calendario. Una scelta simbolica, nella città di una delle formazioni promosse dalla Serie C insieme a Benevento, Arezzo e Vicenza.

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Il nuovo campionato cadetto si annuncia ricco di piazze importanti e ambizioni pesanti. Gli occhi saranno puntati sul Palermo di Pippo Inzaghi, sul Catanzaro reduce dalla delusione della finale playoff, sulla Sampdoria e sulle retrocesse dalla Serie A: Cremonese, Hellas Verona e Pisa.

Serie B 2026/2027, tutte le date del calendario

La prima giornata della Serie BKT 2026/27 si giocherà il 22 agosto 2026, con Open Day previsto il 21 agosto. Il campionato avrà tre soste per gli impegni delle Nazionali: dal 21 settembre al 6 ottobre 2026, dal 9 al 17 novembre 2026 e dal 22 al 30 marzo 2027.

Sono previsti anche quattro turni infrasettimanali: 27 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre 2026 e 2 marzo 2027. Confermato inoltre il turno natalizio, in programma il 27 dicembre 2026, prima della sosta invernale fissata dal 28 dicembre 2026 all’8 gennaio 2027. L’ultima giornata si disputerà tra il 14 e il 16 maggio 2027.

Serie B 2026/2027, la prima giornata

Il sorteggio ha definito anche il programma del primo turno. La Sampdoria debutterà sul campo del Cesena, mentre il Palermo ospiterà la Juve Stabia. Subito sfida interessante anche tra Empoli e Cremonese, con l’Hellas Verona impegnato contro l’Ascoli.

Questo il quadro completo: Avellino-Arezzo, Benevento-Modena, Carrarese-Mantova, Cesena-Sampdoria, Empoli-Cremonese, Hellas Verona-Ascoli, Vicenza-Catanzaro, Palermo-Juve Stabia, Pisa-Padova e Sudtirol-Entella.

Qui, invece, il calendario completo.

Serie B 2026/2027, le 20 squadre al via

Le 20 squadre partecipanti saranno Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Cremonese, Empoli, Hellas Verona, Juve Stabia, Mantova, Modena, Padova, Palermo, Pisa, Sampdoria, Südtirol, Vicenza e Virtus Entella.

Anche in questa stagione la Serie B sarà trasmessa su DAZN e su LaBChannel.