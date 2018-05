Avellino Spezia, è terminato 1-0 l’anticipo della 41esima giornata di Serie B 2017/2018: decisiva la rete siglata dal solito Castaldo nel secondo tempo, Lupi verso la salvezza

Avellino Spezia, si è giocato l’anticipo della 41^ giornata di Serie B 2017/2018 allo stadio Partenio. Una gara molto importante per entrambe le squadre, con la formazione di Claudio Foscarini a caccia di punti importanti per la salvezza e gli Aquilotti di Fabio Gallo con qualche speranza di agguantare la zona playoff. Il verdetto del terreno di gioco ha sorriso ai campani, che si sono imposti 1-0 grazie alla rete del solito Luigi Castaldo: dodicesimo centro stagionale per il numero 10 biancoverde. Vittoria importantissima per l’Avellino, che si porta a quota 45 punti in attesa delle altre partite: ora, a +2 sulla zona playout, sarebbe salvo.

Avellino-Spezia 1-0: il tabellino

MARCATORI: st 31’ Castaldo

AVELLINO (4-3-3): Radu; Ngawa (8’ st Ardemagni), Kresic (38’ st Morero), Migliorini, Falasco; Gavazzi, Di Tacchio, Wilmots; Molina, Castaldo, Bidaoui (19’ st D’Angelo). Allenatore: Claudio Foscarini

SPEZIA (4-3-1-2): Manfredini; De Col, Terzi, Giani, Lopez; Corbo (24’ st Capelli), Juande, Pessina (15’ st Mora); De Francesco; Marilungo, Gilardino (22’ st Granoche). Allenatore: Fabio Gallo

NOTE: ammoniti: Pessina (S) e Ardemagni (A)