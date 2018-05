Serie B: Parma secondo. Bene Venezia e Frosinone

I risultati della 39ª giornata di Serie B. Il campionato cadetto in campo il 1° maggio: le ultimissime e gli aggiornamenti

Alle 12:30 è andato in scena il secondo match della 39ª giornata di Serie B, quello tra Avellino e Cittadella: vittoria esterna per veneti che hanno collezionato qualcosa come 37 punti lontano dalle mura amiche. Vittoria per 0-2 al Partenio e contestazione finale da parte dei tifosi di casa che hanno preteso la presenza della squadra sotto la curva a fine gara. Ieri il primo anticipo: Palermo-Bari 1-1. Oggi importante successo del Parma che ha battuto la Ternana con il punteggio di 2-0 (in gol Ceravolo e Di Gaudio) e ha staccato il Palermo al secondo posto della classifica.

Ritorna al successo il Frosinone che ha battuto il Brescia, in terra lombarda, per 2-1 (decisivo Ciano al 95′). Il Venezia continua a sognare un posto in Serie A e certifica la sua ottima stagione con la vittoria a Vercelli arrivata grazie ai gol di Marsura e dell’uomo mercato Stulac: la formazione di Pippo Inzaghi è a -3 dal Parma. Vince 2-1 contro lo Spezia e si rilancia il Foggia di Stroppa che spera in un posto ai playoff. Pareggio interno (0-0) per il Carpi di Calabro contro il già promosso Empoli. Pareggio a reti bianche tra Pescara e Cesena, per 1-1 tra Cremonese–Novara ed Entella–Ascoli. Alle 18 Perugia–Salernitana.