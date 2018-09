Serie C, pubblicati i calendari della stagione 2018/2019. I tre gironi al via mercoledì 19 settembre

La Serie C ha finalmente il suo calendario. In tarda mattinata, a Firenze, sono state infatti pubblicate le date e le partite dei tre gironi della terza serie calcistica italiana. Si parte mercoledì 19 settembre, mentre l’ultimo turno della stagione regolare sarà il prossimo 5 maggio: nel corso della stagione, anche 5 turni infrasettimanali e turni in programma il 23, 26 e 30 dicembre. Il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, intervenuto a margine del sorteggio, ha dichiarato: «Chiediamo scusa a tutti per il ritardo dell’avvio della stagione non dovuto a nostre responsabilità. Partiamo con un campionato sul quale aleggiano ancora diverse nubi che richiederanno moltissimi confronti e chiarimenti – le parole riportate da La Gazzetta dello Sport – Ieri sera abbiamo inoltrato domanda ufficiale al commissario affinché venga ripristinato il format della Serie B a 22 squadre al termine della stagione 2018-19 attraverso le 7 promozioni dalla C. Il format della B a 19, nelle carte, non esiste. Ci costituiremo presso gli organi di giustizia affinché avvenga ciò. Azzeriamo queste forma di arroganza nell’esercizio della politica federale, poi parleremo di riforma dei campionati».