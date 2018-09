Sorteggio calendario Serie C 2018/2019: data, orario e dove seguirlo in tv

Sorteggio calendario Serie C 2018/2019: dopo quello di Serie A e di Serie B sarà svelato il programma anche della terza divisione nazionale

Dopo settimane di dubbi, incertezze e polemiche si alza il sipario sul campionato di Serie C 2018/2019. In palio, come sempre, ci saranno quattro posti per approdare in Serie B. La novità assoluta di questa stagione sarà la presenza nel girone A della Juventus Under 23 (o Juventus B che dir si voglia), che dopo la riforma varata da Fabbricini e Costacurta sarà la prima squadra B a giocare in un campionato professionistico. Ecco tutte le informazioni utili sulla nuova stagione di Serie C ai nastri di partenza.

Serie C 2018-2019, le squadre partecipanti

SERIE C – GIRONE A:

Albissola, Alessandria, Arezzo, Arzachena, Carrarese, Cuneo, Giana Erminio, Gozzano, Juventus U23, Lucchese, Monza, Novara, Olbia, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Siena, Virtus Entella

SERIE C – GIRONE B:

Albinoleffe, Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Piacenza, Pordenone, Pro Piacenza, Ravenna, Renate, Rimini, Sambenedettese, Sudtirol, Teramo, Ternana, Triestina, Vicenza, Virtus Verona, Vis Pesaro

SERIE C – GIRONE C:

Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Matera, Monopoli, Paganese, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa, Trapani, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese

Serie C 2018-2019: data e orario del sorteggio

Il sorteggio del calendario di Serie C 2018-2019 andrà in scena l‘8 settembre 2018 alle ore 18. I tre gironi di Serie C inizieranno invece nel weekend 15-16 settembre. Si dovrebbe partire con le squadre che aspirano ancora ad un posto nella già iniziata Serie B, dal Siena al Catania.

Serie C 2018-2019: dove seguire il sorteggio

Diversamente da quanto accaduto per il sorteggio del calendario di Serie B (che non fu trasmesso da nessuna emittente televisiva), quello di Serie C andrà in onda, in chiaro, su Sportitalia Tv e diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports.