Serie C LIVE: tutte le news sui gironi A, B e C

Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

Serie C girone A

Serie C girone B

PADOVA – Le parole del centrocampista Mandorlini: «L’emozione di giocare con papà in panchina? E’ talmente bello quanto strano, devi gestire cose che agli occhi degli altri sono semplici, invece sono complicate. Sono fortunato perché sono in pochi a poter provare questa sensazione. A livello personale cerco di vederlo solo come allenatore, e lui di vedermi come giocatore e basta. Lui pretende qualcosa in più ed io magari, non dico che me la prendo, ma reagisco in maniera diversa perché è mio padre. La fortuna è che il gruppo è intelligente, la società mi conosce, contribuisce anche il fatto che la gente mi riconosce visto che sono qui da anni e questa cosa non influisce. Poi se c’è da lasciarmi fuori, mi lascia fuori, fa parte del gioco, ho una mentalità abbastanza esperta da quel lato, nessuno ti regala niente, neanche tuo padre, bisogna rimanere con la testa giusta e dimostrare sul campo, sennò hanno ragione gli altri a lasciarti fuori».

RAVENNA – Le parole del tecnico Colucci nel giorno della sua presentazione: «Sono felice di essere a Ravenna e non sono parole di circostanza. Ringrazio la società per avermi scelto, non sono uomo di tante parole perché preferisco i fatti e garantisco massimo impegno. La squadra è in difficoltà e lo dicono i numeri, serve qualcosa in più da parte di tutti per invertire la rotta. Serve uscire dal campo dopo avere dato tutto il cuore, è il mio modo di essere ed un concetto che mi appartiene. La situazione è complicata ma la voglia di rientrare in gioco tanta, con il presidente e Sabbadini poi ci siamo conosciuti negli anni e non ho avuto timore di accettare. E’ chiaro che bisogna sempre essere preoccupati, la preoccupazione ti fa arrivare preparato agli esami».

GROSSETO – Dieci mila euro di multa, tre giornate di squalifiche per il tecnico Lamberto Magrini e tre mesi di inibizione per il vice presidente Mario Ceri: sono queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo la gara tra Grosseto e Lecco che ha visto i padroni di casa recriminare per la condotta del direttore di gara sia durante sia nel post-gara. Il club unionista però non ci sta e attraverso le parole del direttore generale Filippo Marra Cutrupi promette battaglia nelle sedi opportune: «Le sentenze si impugnano, e per questo motivo ci siamo affidati al principe del diritto sportivo, avvocato Eduardo Chiacchio, che difenderà l’US Grosseto e i suoi tesserati nelle sedi opportune», ha dichiarato a grossetosport.com.

Serie C girone C

AVELLINO-BISCEGLIE rinviata

PALERMO-POTENZA 1-0 (st 86′ Luperini)

TERAMO-FOGGIA 2-0 (st 44′ Cappa, 84′ Pinzauti)

CATANIA-VIBONESE

CAVESE – La Cavese 1919 comunica che, dagli accertamenti sanitari effettuati nella giornata di ieri, un calciatore è risultato positivo al tampone molecolare. Nel rispetto del protocollo sanitario, il tesserato è stato prontamente posto in isolamento domiciliare