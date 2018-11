Serie A: le soste fanno bene a Napoli e Lazio, non a Milan e Roma

Il quotidiano Tuttosport ha analizzato il rendimento delle 6 big della Serie A dopo le ultime dieci soste. Sorridono Lazio e Napoli, male Milan e Roma

Una speciale classifica stilata da Tuttosport evidenzia il rendimento delle big del campionato italiano immediatamente dopo le soste per le Nazionali o per le vacanze invernali. Il quotidiano sportivo, prendendo in considerazione le ultime dieci soste della Serie A da novembre 2016 ad oggi ha analizzato l’andamento di Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma.

In cima a questa particolare classifica c’è la Lazio che nelle ultime 10 partite giocate dopo le soste ha ottenuto ben 9 vittorie per un totale di 27 punti. L’unica sconfitta al termine delle ultime 10 pause per i biancocelesti risale al novembre del 2017 nel derby contro la Roma, vinto dai cugini giallorossi per 2-1. Subito dietro c’è il Napoli che dopo le soste da novembre 2016 ad ottobre ha raccolto è imbattuto avendo raccolto 26 punti (8 vittorie e 2 pareggi). La Juventus, invece, a pari merito con l’Inter ha raccolto solo 20 dei 30 punti complessivi. In fondo alla classifica delle big ci sono Roma e Milan che hanno conquistato rispettivamente solo 13 e 9 punti. Per i rossoneri le pause in campionato sembrano rappresentare un vero e proprio problema dato che nelle ultime dieci gare hanno rimediato ben 5 sconfitte, 3 pareggi e 2 vittorie.