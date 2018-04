Settima sconfitta consecutiva per l’Udinese: Oddo a rischio esonero?

La vittoria manca dal 29 Gennaio, da oltre due mesi la squadra di Massimo Oddo non riesce più a vincere: 7 sconfitte e 1 pareggio

L’Udinese di Massimo Oddo non sa più vincere. L’ex tecnico del Pescara aveva ereditato la guida dei bianconeri da Del Neri, trovando una squadra a pezzi e in crisi di risultati. Dopo un inizio assolutamente strabiliante, 5 vittorie consecutive tra cui contro l’Inter a San Siro che aveva spinto l’Udinese ad accarezzare l’idea di una qualificazione in Europa, qualcosa si è inceppato e i friulani sono precipitati in un vortice di risultati negativi. Tre pareggi, una vittoria (contro il Genoa) e ben sette sconfitte consecutive.

Risultati che hanno fatto scivolare i bianconeri alla tredicesima posizione in classifica a soli sette punti dal quart’ultimo posto, occupato dalla Spal. Difficilmente l’Udinese rientrerà nella lotta retrocessione, più probabile che la salvezza arriverà nelle prossime otto gare di campionato, certo è che dopo un inizio esaltante, la caduta è fragorosa. Motivo per cui Oddo è tutt’altro che confermato per la prossima stagione e, se dovesse continuare il trend negativo, non è detto che riesca a portare a termine la stagione da allenatore dell’Udinese.