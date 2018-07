Sheffield United-Inter, amichevole: formazioni ufficiali e diretta live

Sheffield United-Inter, amichevole estiva 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Continua la preparazione estiva della nuova Inter di Luciano Spalletti che questa sera affronterà lo Sheffield United nel secondo test di un certo livello, dopo il match terminato in parità contro lo Zenit. C’è grande attesa e curiosità per vedere come si comporteranno i nuovi acquisti, tra cui l’argentino Lautaro Martinez che dovrebbe giocare titolare al fianco del capitano Mauro Icardi.

Sheffield United-Inter: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Sheffield United-Inter: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Sheffield United-Inter: probabili formazioni e pre-partita

Spalletti mischia un po’ le carte in questa sfida, decidendo di mandare in campo sia alcuni sicuri titolari dell’Inter del futuro, sia altri giocatori che dovranno giocarsi il posto per la prossima stagione. Dunque in porta ci sarà Handanovic, e davanti a lui una difesa schierata su una linea a quattro. I due terzini saranno D’Ambrosio e Dalbert, mentre in mezzo giocherò la coppia di centrali Skriniar–De Vrij, che dovremmo rivedere spesso nel corso del prossimo anno. A centrocampo invece spazio per un altro nuovo acquisto: Asamoah, che agirà insieme a Gagliardini e Candreva. Infine come trequartista nel 4-3-1-2 scelto dal tecnico toscano ci sarà il giovane gioiello belga della primavera Emmers. Tutti gli occhi dei tifosi però saranno puntati sulla coppia d’attacco, dal momento che giocheranno per la prima volta insieme Mauro Icardi e Lautaro Martinez. Sarà dunque questa la prima vera occasione per testare la coesistenza tra i due argentini e vedere se sarà possibile riproporla in futuro.

SHEFFIELD UNITED (5-3-2): Henderson; Freeman, Basham, Stearman, O’Connel, Stevens; Evens, Fleck, Duffy; McGoldrick, Sharp. All. Wilder.

INTER (4-3-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Candreva, Gagliardini, Asamoah; Emmers; Martinez, Icardi. All. Spalletti.

Sheffield United-Inter: i precedenti del match

Quella in programma questa sera a Sheffield sarà la quarta amichevole estiva per l’Inter di Luciano Spalletti. Il bilancio complessivo delle gare fin’ora disputate è perfettamente in equilibrio con una vittoria, un pareggio e ed una sconfitta. Di fronte ci sarà appunto lo Sheffield United, che milita attualmente in Championship, la Serie B inglese. Lo Sheffield è comunque un club dalla storia prestigiosa, avendo vinto tutti i campionati professionistici dell’Inghilterra e anche 4 FA Cup.

Sheffield United-Inter Streaming: dove vederla

Sheffield United-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta in esclusiva sulle frequenze di Inter TV (anche in HD al canale 232 del bouquet Sky). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite app Sky Go, ma soltanto per gli abbonati al pacchetto nerazzurro.