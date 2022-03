Shevchenko: «Non riesco a vedere certe immagini senza piangere»

Le parole di Andriy Shevchenko a Che tempo che fa

Intervistato da Che tempo che fa, l’ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko ha parlato con grande commozione della guerra in corso nella sua Ucraina. Ecco le sue parole:

«Non riesco a vedere certe immagini senza lacrime. Quando sono arrivato in Italia, l’Italia mi ha aperto il cuore. Mi avete fatto sentire come uno di voi: io vi sento come la mia seconda patria. Ora lo chiedo a voi: italiani, aprite il cuore alla nostra gente. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. So che l’Italia sta aiutando molto e vi ringrazio. In Ucraina ho ancora mia mamma, mia sorella e altri parenti. Li sento tutti i giorni. Sono molto preoccupato: rimanere è stata una loro scelta. Loro stanno in una zona vicina a Kiev: non riesco a vedere ciò che sta accadendo al mio paese senza piangere. Mi raccontano la verità della situazione in Ucraina, città bombardate, bambini e anziani uccisi. Ho seguito qualche trasmissione, ho visto che l’Italia è al corrente di tutto ciò che sta succedendo: l’unico messaggio che possiamo dare è di pace. Dobbiamo cercare di convincere la Russia a fermare il fuoco, trovare soluzioni diplomatiche per fermare questa guerra»