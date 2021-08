Shomurodov: «Roma top club. Enorme passo in avanti nella mia carriera»

Eldor Shomurodov è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma: ecco le dichiarazioni dell’attaccante uzbeko

Eldor Shomurodov è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante uzbeko ai canali del club.

«La Roma rappresenta un enorme passo in avanti nella mia carriera: farò di tutto per dimostrare di meritare questa maglia e affermarmi in uno dei club più importanti al mondo. La velocità con cui si è conclusa la trattativa testimonia il mio desiderio di mettermi subito a disposizione del mister e dei compagni».