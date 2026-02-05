Si ritira a soli 28 anni il pupillo di Thiago Motta: il motivo fa rabbrividire

Il pupillo di Thiago Motta ha deciso di dire basta al calcio giocato: il suo messaggio sui social ha fatto commuovere tutti.

Prima dell’esperienza poco felice con la Juventus, terminata dopo soli pochi mesi a causa dei risultati insoddisfacenti sia in Italia che in Europa, Thiago Motta aveva vissuto stagioni importanti in cui si era tolto grandi soddisfazioni.

In tanti ricordano soprattutto la straordinaria cavalcata del Bologna, che proprio il tecnico di Sao Bernardo do Campo riuscì a condurre a una memorabile qualificazione in Champions League. Tuttavia Motta fece bene anche alla guida dello Spezia, guidandolo alla permanenza in Serie A e valorizzando alcuni giovani profili molto interessanti.

Uno degli elementi più importanti di quella squadra era sicuramente Salva Ferrer, già presente da qualche anno nel gruppo spezzino. Lo spagnolo aveva contribuito alla promozione in Serie A con Italiano in panchina e poi anche alle due successive salvezze nella massima serie, prima con Italiano e poi con Motta.

Nel novembre 2023 il calciatore ha però dovuto fare i conti con una terribile notizia: la diagnosi di linfoma di Hodgkin. Ferrer ha subito cominciato un percorso terapeutico e nel frattempo ha continuato a giocare. Prima con l’Anorthosis Famagosta, dove era stato ceduto in prestito, poi sempre con lo Spezia: il boato al suo ingresso in campo contro il Cosenza è stata senza dubbio un’emozione fortissima.

Si ritira a soli 28 anni: il messaggio è commovente

Scaduto il contratto con i liguri, Ferrer si è accordato con il Club Esportiu Europa nella terza serie spagnola. Il 28enne non è però riuscito a giocare a causa di problemi fisici legati alla malattia che lo ha colpito negli ultimi anni: per questo ha deciso di dire basta al calcio con un messaggio su Instagram che ha toccato il cuore di tutti.

Ferrer si ritira a soli 28 anni: il messaggio è commovente – Calcionews24.com (Instagram Salva Ferrer)

“La mia anca ha detto basta! Già prima della chemioterapia soffrivo di qualche problema a quella articolazione, ma il trattamento ha indebolito ancora di più la zona e ora ho bisogno di risolvere questo problema con una protesi“, le parole di Salva Ferrer.

“Se a novembre 2023 vi avessi detto che la paura di combattere il cancro era inutile, ora a febbraio 2026 vi dico che è inutile leggere questo ritiro con rimpianto o tristezza – ha poi aggiunto l’ex Spezia – Lo faccio per il mio bene, per la mia salute, perché non c’è niente di più importante nella vita“.

Ora per lo spagnolo comincia una nuova avventura, sempre nel calcio: non più in campo ma dietro una scrivania.