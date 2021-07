Simeone: «Auguro a Griezmann di vincere con il Barça. Su De Paul e le big spagnole...»

Diego Pablo Simeone ha parlato ai microfoni di AS dei temi caldi in casa Atletico Madrid: le sue dichiarazioni

GRIEZMANN – «Ho un ottimo rapporto con Griezmann. Un bellissimo rapporto al di là dello sport, dato che le mie figlie giocano con i suoi figli. Al di là di tutto quello che ha dato all’Atletico, voglio che faccia bene al Barcellona, ​​è un giocatore straordinario. Al Barcellona, pur ​​avendo avuto stagioni senza regolarità, non scende mai sotto i venti gol. Sono numeri importanti e spero si possa consolidare il giocatore che è stato agli Europei, ai Mondiali, nei cinque anni con noi… non mi aspetto altro che vederlo trionfare al Barcellona».

DE PAUL – «Sono un tifoso del Racing, l’ho visto all’esordio, quando giocava in un’altra posizione. Poi ha cambiato ancora nelle altre esperienze e in Italia ha avuto una crescita enorme. Ha giocato in tutti i ruoi e ha un ottimo rapporto col pallone. Abbiamo un centrocampo importante con Herrera e Koke e sono sicuro che uno come De Paul ci può essere d’aiuto e aumentare la competizione tra i calciatori».

RIVALI – «Barcellona e Real Madrid? Sanno di non poter sbagliare. Squadre come loro, ma anche come Bayern, United o Juventus saranno sempre considerate le migliori. Ma in ogni caso la Liga dello scorso anno ha dimostrato che si può lottare. Vedasi i risultati del Siviglia e del Villarreal».