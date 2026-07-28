Simonelli: «Dopo ore intense e certamente non semplici, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta di Malagò»

Nella giornata di domani, con la conferenza stampa annunciata dal presidente FIGC Giovanni Malagò, prenderà ufficialmente il via il nuovo corso della Nazionale italiana: Claudio Ranieri sarà il nuovo direttore tecnico, mentre Roberto Mancini tornerà sulla panchina azzurra.

Una svolta repentina, resa necessaria dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, arrivate appena 16 giorni dopo la loro nomina a Dt e advisor, sullo sfondo del caso legato ad Andrea Pirlo. Una decisione presa direttamente da Malagò e sostenuta con convinzione dalla Lega Serie A, la prima componente federale ad appoggiare la candidatura dell’ex numero uno del CONI alla guida della FIGC.

Il nuovo assetto tecnico segna così l’inizio di una fase che punta a riportare stabilità, continuità e identità alla Nazionale, con una coppia — Mancini‑Ranieri — che unisce esperienza, equilibrio e conoscenza profonda del calcio italiano.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «A nome della Lega Calcio Serie A e mio personale rivolgo a Roberto Mancini e Claudio Ranieri i migliori auguri di buon lavoro per i nuovi prestigiosi incarichi in FIGC. Dopo ore intense e certamente non semplici, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal Presidente Malagò».

«È importante adesso guardare avanti con senso di responsabilità, unità e spirito di collaborazione. Sono certo che entrambi sapranno mettere le proprie competenze al servizio del calcio italiano, lavorando insieme a tutte le componenti per favorirne la ripartenza e riportarlo ai livelli che la sua storia e la sua tradizione meritano».