L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, ha parlato dopo l’amichevole persa dai suoi contro il Sion riconoscendo uno stato di forma migliore degli avversari

Inter sconfitta dal Sion nella seconda uscita stagionale e Luciano Spalletti inevitabilmente deluso dalla prestazione dei suoi. L’allenatore nerazzurro, intervistato da Inter TV dopo la gara, ha dichiarato: «I nostri avversari hanno vinto meritatamente, fin dall’inizio abbiamo visto che si muovevano più velocemente e meglio di noi. Per compensare il livello fisico potevamo solo mantenere la palla, ma non ce l’abbiamo fatta e abbiamo esaurito in fretta le energie faticando verso la fine della gara».

Spalletti ha poi continuato: «Abbiamo avuto due sessioni molto impegnative sul piano fisico, e oggi non eravamo molto precisi. Sabato incontreremo lo Zenit, mi fa piacere perchè è un club a cui sono molto affezionato. Sarà una gara molto importante per dare un senso alla consistenza del nostro lavoro. Tra domani e dopodomani faremo più attenzione diffondendo il lavoro atletico, così sabato saremo più freschi».