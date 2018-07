L’Inter viene sconfitta dal Sion per 2 a 0 nella seconda amichevole estiva. I nuovi acquisti deludono e Nainggolan si infortuna

La preparazione estiva dell’Inter non sta andando come l’allenatore Luciano Spalletti e la dirigenza speravano. I nerazzurri hanno affrontato a Lugano il Sion per il Trophée de Tourbillon, seconda amichevole dopo quella vittoriosa con il Cornaredo. L’Inter si schiera con il 4-2-3-1 e molti titolari ma alla fine sono gli elvetici ad esultare. Il Sion batte infatti la formazione di Spaletti per 2 a 0 con i gol di Neitzke e Baltazar. Come se non bastasse, Radja Nainggolan è uscito anzitempo dal campo per un problema muscolare. A questo punto della preparazione non si può certamente parlare di crisi ma la sconfitta in Svizzera è un intoppo che si poteva evitare.

Tabellino:

Sion-Inter: 2-0 (pt 26′ Neitzke, st 25′ Baltazar)

Sion (4-5-1): Maissonial; Maceiras, Raphael Rossi, Neitzke, Abdellaoui; Carlitos, Adryan, Grcic, Mveng, Kasami; Moussa. Allenatore: Maurizio Jacobacci

Inter (4-2-3-1): Padelli; Dalbert (46′ D’Ambrosio), de Vrij (46′ Ranocchia), Skriniar, Asamoah; Gagliardini (69′ Roric), Borja Valero (62′ Salcedo); Politano (46′ Candreva), Nainggolan (24′ Emmers), Karamoh; Lautaro (62′ Icardi). Allenatore: Luciano Spalletti

Arbitro: Dudic Alessandro

Assistenti: Heiniger Alain e Kurnazca Sertac