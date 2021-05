Sirigu ha sbottato coi compagni dopo la sesta rete di Rebic, palesando un malessere evidente per l’andamento della gara

Sirigu, estremo difensore del Torino, ha completamente sbottato dopo la sesta rete segnata dal Milan con Ante Rebic:

«Non ce la faccio più. A voi va bene fare queste figure di m***a».

Inoltre dopo la quinta rete si era sentito indistintamente la panchina del Toro urlare basta per l’umiliazione subita. Il Milan sale così a 75 punti e fa un passo quasi decisivo per il ritorno in Champions