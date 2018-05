Sirigu rinnova a vita col Toro: l’ultima idea di Cairo, convinto dalle grandi prestazioni del portiere sardo

Sirigu è di gran lunga il volto più positivo della stagione del Toro. Con Mihajlovic ha dovuto fare gli straordinari in diverse gare. E anche con Mazzarri si è sempre guadagnato la pagnotta a suon di prestazioni maiuscole. Sirigu è stato decisivo contro il Bologna, provvidenziale contro l’Inter e superlativo contro la Lazio, anche se le parate nel match contro i biancocelesti non hanno portato punti. Il Toro, con lui, ha trovato il primo punto fermo della prossima stagione. Non è una cosa da poco e lo testimonia il recente passato: sia con Padelli che con Hart i granata non sono mai riusciti ad avere nel portiere un punto di forza, mentre da quando sotto la Mole è sbarcato l’ex Psg la musica è cambiata. Alla piazza piace molto, alla società pure.

E il presidente Urbano Cairo intende ridiscutere al più presto il contratto dell’estremo difensore. Sirigu va in scadenza nel 2019, ma all’interno dell’accordo firmato in estate era comunque inserita l’opzione per il terzo anno, che il Toro eserciterà sicuramente, come riporta Tuttosport. Il numero uno sardo rinnoverà almeno fino al 2020, o addirittura fino al 2021, con un sostanzioso adeguamento rispetto al milione e mezzo di euro che attualmente percepisce. Un premio, che il Toro intende dare ad uno dei pochi che quest’anno ha portato punti alla causa. Anche l’età gli gioca a favore, visto che a 31 anni il Salvatore granata è nel pieno di una maturità calcistica che intende perfezionare con il club del presidente Cairo.