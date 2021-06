Siviglia, Monchi: «Vi dico la verità su Gomez, Ferrari e Castillejo»

Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato di alcuni voci di mercato che riguardano Gomez, Ferrari e Castillejo

Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato di alcuni voci di mercato che riguardano Gomez, Ferrari e Castillejo. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

GOMEZ – «Papu è contento e noi siamo contenti. Credo che il suo percorso sia appena iniziato a Siviglia».

FERRARI – «Ferrari è un buon calciatore in un’ottima squadra, immagino che me lo chiediate perché hanno detto che vogliamo prenderlo. Ogni giorno escono 30 o 40 nomi di calciatori che vogliamo prendere, ma non c’è niente».

CASTILLEJO – «Ho letto che siamo interessati. Ma in quel ruolo abbiamo tanti calciatori: Ocampos, Suso, Lopez, Gomez. Quindi non c’è niente».