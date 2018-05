Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, è uno dei difensori più seguiti in Europa. Anche il Barcellona è alla finestra: le ultimissime

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, è stato per rendimento uno dei migliori difensori del nostro campionato. Il giocatore slovacco, classe 1995, non ha sofferto il grande salto in una big e ha disputato una grande annata. Secondo Sky Sport, il centrale ex Sampdoria piace a tantissimi club stranieri, pronti a fare follie per strapparlo all’Inter. I nerazzurri però contano di ripartire da una grande coppia difensiva, ovvero quella composta da Stefan de Vrij e Milan Skriniar.

Il centrale slovacco è finito nel mirino del Barcellona, disposto a tutto per portare il giocatore nella Liga. Il Barcellona lo vorrebbe subito, ma l’Inter non vuole nemmeno sedersi al tavolo delle trattative: il giocatore non partirà in estate. Il club blaugrana ha avviato i contatti con l’entourage del calciatore nerazzurro ma l’Inter non vuole cederlo: l’intenzione è tenerlo almeno per un’altra stagione. Il Barcellona però rimane alla finestra. Proprio oggi il difensore ha parlato così del futuro: «Io voglio rimanere e lo vuole anche il mio club. Non c’è motivo di andare via e non penso che l’Inter voglia fare a meno di me».