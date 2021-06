Skriniar: «Spiace tanto aver perso contro la Svezia. Sull'Inter...»

La Svezia batte con un rigore di Forsberg la Slovacchia di Skriniar, poco lucida e mai veramente pericolosa

La seconda giornata di Euro 2020 non sorride alla Slovacchia. La nazionale del difensore nerazzurro non replica alla vittoria contro la Polonia.

Decide un gol di Forsberg nel finale, delusione slovacca che rimane comunque in corsa per gli ottavi di finale.

Ecco le parole di Milan Skriniar, difensore della Slovacchia e dell’Inter, al termine della partita.

«Spiace tantissimo aver perso, abbiamo giocato da squadra e con una buona mentalità. Dispiace ancora di più perché volevo dare di più per i miei compagni, ora sento molte più responsabilità. Dispiace aver perso ma nulla è perduto. Se giochiamo come sappiamo, possiamo vincere contro la Spagna. L’Inter? Ho già avuto modo di sentire Inzaghi e non vedo l’ora di tornare. Saluto tutti i tifosi dell’Inter».