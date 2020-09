Skriniar: «Sono un giocatore dell’Inter e ho un contratto di tre anni, la situazione non è cambiata»

Milan Skriniar ha parlato al sito ufficiale della Federazione calcistica della Slovacchia: queste le sue parole

Milan Skriniar ha parlato al sito ufficiale della Federazione calcistica della Slovacchia. Queste le parole del difensore riportate da Fcinter1908.it.

FUTURO – «La mia situazione nel club non è cambiata. Non ho giocato solo le ultime cinque o sei partite. Prima giocavo praticamente sempre, io e i tifosi ci siamo abituati al fatto che ero sempre in campo. Forse è per questo che la mia posizione alla fine della scorsa stagione sembrava qualcosa di ‘terribile’. Tuttavia, sappiamo tutti che è stato un momento speciale visto che abbiamo giocato ogni tre giorni da metà giugno ad agosto. Quindi era normale per Conte cambiare spesso l’undici titolare. L’allenatore ha a disposizione una rosa di 25-30 giocatori e ne giocano sempre undici. È normale che uno giochi una volta e l’altra no. L’allenatore decide fin dall’inizio chi va in campo»

CESSIONE – «Molte cose vengono scritte e raccontate. Ho detto molte volte che quando c’è interesse per un giocatore fa sempre piacere, ma sono un giocatore dell’Inter e ho un contratto valido per altri tre anni».

STAGIONE PASSATA – «Quando la guardo in termini di risultati e la confronto con le stagioni precedenti, questa è stata la migliore. Tuttavia, ci dispiace non essere riusciti a vincere un trofeo».