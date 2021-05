Skriniar: «Sorpreso dall’addio di Conte. Voglio restare all’Inter»

Il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha parlato dell’addio di Conte e del suo futuro in nerazzurro

Il difensore centrale dell’Inter Milan Skriniar ha parlato sull’addio di Antonio Conte e del suo futuro in nerazzurro.

«Non mi aspettavo che il mister andasse via, inutile negare che ci ha sorpreso. Ho scoperto tutto dai giornali, adesso vedremo man mano cosa accadrà. Ciò però non cambia la mia volontà: l’ho già detto in passato, io voglio restare all’Inter. La Scudetto? La sensazione è stata davvero irreale, festeggiare la vittoria domenica con tutti i tifosi è stato bellissimo. Personalmente è un titolo che dedico anche al mio paese, la Slovacchia: sono orgoglioso di poterla rappresentare e di portare un titolo così importante in patria»