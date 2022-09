Skriniar sul rinnovo: «Non ho mai parlato, non è il momento per farlo»

Il difensore dell’Inter parla in conferenza alla vigilia della partita contro il Viktoria Plzen: le dichiarazioni di Skriniar anche sulla questione rinnovo

RINNOVO E FUTURO – «Non ho mai parlato e preferisco rimanere così. Siamo arrivati qui per giocarci questa partita e non voglio parlare del mio futuro e del mio contratto, non credo sia il momento e il posto giusto. Quando ci saranno novità lo saprete da me e da nessun altro, io non ho mai parlato e preferisco che rimanga così»

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI