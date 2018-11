Bergomi e Caressa ricordano Van Basten e quel balletto su Pasquale Bruno… – VIDEO

Giuseppe Bergomi e Fabio Caressa, durante il Club di Sky, ricordano il balletto che Van Basten fece ai danni di Pasquale Bruno

Ospiti fissi del Club di Sky, Giuseppe Bergomi e Alessandro Costacurta raccontano come è difficile marcare nel calcio odierno sui calci d’angolo. I due ex difensori centrali tracciano un parallelismo con le loro marcature sui calci da fermo citando anche Marco Van Basten. Più precisamente Bergomi ricorda che il “Cigno di Utrecht” fosse molto sporco e cattivo sui calci d’angolo e che non usasse mezze misure per conquistare la palla e provare a segnare. L’ex capitano nerazzurro ricorda che solo Aldo Serena riusciva a limitare la cattiveria dell’olandese rispondendo con la stessa moneta ai trucchetti del centravanti. Intervenuto poi Fabio Caressa che tira in ballo il famosissimo balletto di Van Basten ai danni Pasquale Bruno in occasione di un Toro-Milan del 1992.

Dopo che il Milan andò a segno Van Basten ballò, per esultare, a ridosso del difensore che non si accorse dello scherno del rossonero. Capello sostituì immediatamente il suo Pallone d’Oro, spaventato dai danni che “O Animale” potesse arrecare a Van Basten.