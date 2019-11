Slavia Praga-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

Slavia Praga-Inter streaming e probabili formazioni: all’Inter di Conte servono i 3 punti in trasferta per restare in corsa per la qualificazione nel Gruppo F

O si vince in Repubblica Ceca o il rischio eliminazione può diventare sempre più concreto. Lo sa bene l’Inter di Antonio Conte, che sfiderà lo Slavia Praga di Jindrich Trpisovsky nella 5ª giornata del Gruppo F della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri sono infatti al momento terzi con 4 punti: 3 sono le lunghezze di vantaggio sui biancorossi, ma 3 anche quelle di ritardo sul Borussia Dortmund, secondo e impegnato peraltro nello scontro al vertice con il Barcellona. Slavia Praga-Inter: la partita si giocherà mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 21.00 nello scenario dell’Eden Arena di Praga.

Trpisovsky dovrebbe riproporre in larga parte la stessa formazione che ha imposto il pari casalingo ai nerazzurri nella gara di andata al Meazza. Al centro della difesa rispetto ad allora ci sarà Frydrych in coppia con Kudela, mentre a centrocampo è aperto il ballottaggio fra Husbauer e Sevcik. In attacco come finto nove agirà il trequartista Stanciu, con alle sue spalle a supporto il terzetto formato da Masopust, I. Traoré e la freccia Olayinka.

Conte risponderà con il consueto 3-5-2. Due le soluzioni per il tecnico nerazzurro vista l’emergenza a centrocampo con l’infortunio di Barella ad aggiungersi all’assenza di Sensi: o il rilancio dal 1′ di Gagliardini, che ha recuperato dai suoi problemi fisici, o dar fiducia a Borja Valero in regia con Brozovic che in questo caso sarebbe spostato nel ruolo di mezzala. Sulle fasce ci saranno Candreva a destra e Biraghi a sinistra. Dietro, con De Vrij e Skriniar tornerà Godin, mentre in attacco Lukaku farà coppia con Lautaro Martínez.

La sfida di Champions League Slavia Praga-Inter sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l'app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android. C'è poi l'opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

Slavia Praga-Inter

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Mercoledì 27 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e Sky Sport (canale 253 del satellite, 484 del digitale terrestre) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Eden Arena (Praga)

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)



Le probabili formazioni

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Husbauer, Soucek; Masopust, I. Traoré, Olayinka; Stanciu. All. Trpisovsky

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lautaro Martínez, R. Lukaku. All. Conte

