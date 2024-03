Slavia Praga Milan: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla Fortuna Arena andrà in scena la sfida di Europa League tra Slavia Praga e Milan: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Alla Fortuna Arena andrà in scena la sfida di Europa League tra Slavia Praga e Milan. Per Stefano Pioli è importante proseguire al meglio nel cammino Europeo per convincere la dirigenza alla conferma. Dopo il 4 a 2 dell’andata i rossoneri sono in vantaggio e possono gestire la partita a loro favore, anche se non sarà semplice in trasferta. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita.

Le probabili formazioni

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1) – Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil. All.: Trpisovsky MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli ARBITRO: Glenn Nyberg (Svezia).

Slavia Praga-Milan: orario e dove vederla

Slavia Praga-Milan gara delle ore 18:45del giovedì, è valida per gli ottavi dell’Europa League. Alla Fortuna Arena sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 201 o sul 253 e in 4k e Sky Go. Anche Now sarà possibile seguire l’evento oppure in chiaro su TV8.