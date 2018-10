Il ct della Slovacchia, Jan Kozak, ha presentato le sue dimissioni dalla guida tecnica della Nazionale: decisione accettata dalla federazione

Jan Kozak non è più il ct della Slovacchia. Il selezionatore della Nazionale di Hamsik e Skriniar ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico in data odierna, accettate dalla federazione. La decisione è arrivata a seguito della sconfitta arrivata ieri contro la Repubblica Ceca (1-2), la seconda consecutiva in Nations League. Così, la fine del rapporto è stata annunciato dalle parole del presidente della federcalcio slovacca Ján Kováčik: «Con l’allenatore Jan Kozak, su sua richiesta fino ad oggi (14 ottobre 2018), abbiamo concordato di porre fine alla cooperazione reciproca. Jan Kozak era in una situazione difficile al momento della sua partenza nel 2013 e ha fatto un ottimo lavoro con la squadra di calcio slovacca. Ha creato una squadra che ha raggiunto una serie di ottimi risultati registrati nella storia del nostro calcio. Vorrei ringraziare Kozák per il lavoro di cinque anni e mezzo con la nazionale e in favore del calcio slovacco. Poiché questa è una decisione inaspettata, affronteremo la situazione al rientro dalla Svezia».