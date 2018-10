Nonostante il periodo non facilissimo alla Roma, Schick è risultato decisivo con la sua Repubblica Ceca, firmando il 2 a 1 alla Slovacchia

Alla Roma Patrik Schick non sembra trovare fortuna. Dopo la straripante parentesi alla Sampdoria, il ceco non è riuscito a far vedere nella capitale tutte le sue qualità. Complice sicuramente anche un modulo non adatto alle sue caratteristiche: raramente ha potuto giocare da seconda punta in appoggio a Dzeko. Più spesso, Eusebio Di Francesco gli ha chiesto un ruolo da prima punta o esterno d’attacco. Eppure, con la sua nazionale, Schick è un altro giocatore. Proprio oggi, nel derby contro la Slovacchia di Marek Hamsik, ha realizzato infatti il 2-1 definitivo. Partito dalla panchina, gli sono bastati solo 3 minuti per risultare decisivo: il numero 14 giallorosso ha anticipato il diretto avversario su un cross dalla destra, insaccando di testa con forza sotto l’incrocio. Chissà che non possa essere un nuovo inizio per l’attaccante della Roma.