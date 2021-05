Sohm: «E’ stato un anno difficile per me ma sono molto contento di essere qui»

Simon Sohm ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sonora sconfitta contro l’Atalanta. Le sue parole

Simon Sohm ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Le sue parole.

«Sono contento per aver segnato il mio primo gol ma sarei stato più contento se avessimo conquistato punti. Prendo questa nota positiva per andare avanti. E’ un momento difficile, è una fase difficile per tutti. Non so esattamente cosa fare per venirne fuori. So che dobbiamo continuare ad andare avanti, la cosa più importante è lavorare duramente. Andremo in Serie B e lavoreremo duro per tornare nuovamente in Serie A. Ho imparato tanto quest’anno, sia in positivo che in negativo. E’ stato un anno difficile per me ma sono molto contento di essere qui. Ho cercato ogni giorno di prendere il meglio e l’anno prossimo spero che sia migliore soprattutto per i risultati».