Per il Milan torna di moda il nome di Sokratis Papastathopoulos per la difesa. Il centrale del Borussia Dortmund è nel mirino del ds Mirabelli

Sokratis Papastathopoulos piace al Milan. Il difensore del Borussia Dortmund ha il contratto in scadenza nel giugno del 2019 e potrebbe lasciare i gialloneri la prossima estate, quando mancherà un anno alla fine del legame col club tedesco. Si era mossa la Juventus sulle sue tracce, ma adesso è Massimiliano Mirabelli a fare la voce grossa. Il giocatore greco ha un costo piuttosto alto e pare che il BVB voglia almeno quindici milioni di euro per il suo cartellino. Il Milan ci sta pensando, non ha intenzione di sborsare una cifra così alta per comprare una riserva.

Sokratis, infatti, non arriverebbe coi galloni da titolare. Serve solo un nome per rimpolpare la difesa e l’impressione è che Mirabelli non abbia voglia di spendere molto per un quarto o quinto centrale in rosa. Se il prezzo di Sokratis dovesse abbassarsi – oppure, ipotesi più remota, se il Diavolo desse via uno dei titolari – allora il centrale ellenico potrebbe diventare una pista più calda, scrive Tuttosport. Sokratis Papastathopoulos ha già giocato nel Milan nel 2010-11, poche presenze nell’anno dello Scudetto con Massimiliano Allegri.