Solbakken saluta la Roma: riparte dalla Danimarca, accordo raggiungo con il Nordsjælland fino al 2029

Ola Solbakken saluta la Roma: l’attaccante norvegese dopo tanti prestiti passa a titolo definitivo a danesi del Nordsjælland

La storia tra Ola Solbakken e la Roma è arrivata ai titoli di coda. Dopo una lunga serie di prestiti – Olympiacos, Urawa Reds e infine Empoli – l’esterno offensivo norvegese trova una nuova casa in Danimarca: ad accoglierlo sarà il Nordsjælland, squadra che milita nella Superligaen, il massimo campionato danese.

Secondo quanto riportato dal portale Tipsbladet, Solbakken ha firmato un contratto fino al giugno 2029, chiudendo così definitivamente il suo legame con i giallorossi. Alla Roma andrà una cifra vicina al milione di euro, una somma contenuta ma utile nel processo di snellimento della rosa e riduzione del monte ingaggi su cui il club sta lavorando in vista della prossima stagione.

Arrivato nella capitale nel gennaio 2023 dopo le ottime prestazioni con il Bodø/Glimt, Solbakken non è mai riuscito a trovare continuità con la maglia della Roma. Ha totalizzato 15 presenze complessive, segnando una sola rete e restando sempre ai margini delle rotazioni, sia sotto la gestione di José Mourinho che dei tecnici successivi. L’avventura in giallorosso si è così trasformata in un lento addio, diluito tra esperienze in prestito e mancate occasioni.

Il trasferimento al Nordsjælland rappresenta per lui una nuova opportunità di rilancio, in un contesto tecnico che potrebbe valorizzare le sue caratteristiche: dribbling secco, buone letture offensive e una discreta esperienza internazionale, anche grazie alle partecipazioni in Europa con i suoi precedenti club. La squadra danese punta a farne una delle colonne del proprio attacco.

Per la Roma, invece, si chiude un’operazione poco fortunata, nata sotto buoni auspici ma mai concretizzatasi in un vero apporto sul campo. Il club incassa e volta pagina, con l’obiettivo di costruire una rosa più funzionale e sostenibile.