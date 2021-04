Solskjaer raggiante: «Bravi a non perdere la testa e correggere gli errori»

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha commentato la netta vittoria dei Red Devils nella sfida di Europa League contro la Roma

Ole Gunnar Solskjaer al termine della gara d’andata di Europa League tra il suo Manchester United e la Roma si è soffermato sui motivi della vittoria per i Red Devils:

«Abbiamo giocatori in grado di creare grandi occasioni in qualsiasi momento. Questo ha fatto la differenza. Non abbiamo perso la testa, siamo rimasti compatti anche malgrado lo svantaggio e nell’intervallo abbiamo corretto gli errori commessi».