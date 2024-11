Sommer: «Inter, una squadra importante per me! Sulla lotta Scudetto...»

Sommer ha raccontato le emozioni del primo anno vissuto in nerazzurro. Ecco come ha vissuto la festa Scudetto, e quell’aneddoto su Lautaro…

Yann Sommer ha rilasciato una speciale intervista all’House Organ dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

PRIMO ANNO – «Per me l’Inter è una squadra speciale, il primo anno con questi tifosi e con quello che abbiamo fatto è stato fantastico. Siamo un gruppo forte, siamo tutti grandi professionisti ma ci divertiamo tanto insieme. Nel mio ruolo da dietro vedo tutte le situazioni e cerco di aiutare i compagni e di dare il massimo, sia nelle parate sia nella costruzione del gioco».

Chi ti ha trasmesso la passione per il calcio?

«Mio papà era portiere e quando ero piccolo a casa guardavo sempre i suoi guantoni…non ci ho mai pensato molto, ho sempre amato il calcio, giocare con i miei amici e stare in porta. Mio padre è stato un’ispirazione nel calcio e nella vita. Oltre a lui mi hanno colpito tanti giocatori, quelli che lasciano tutto sul campo, che giocano per pura passione. Giocare in un grande club come l’Inter è sicuramente qualcosa che mi rende orgoglioso e che mi ha già fatto vivere momenti speciali».

Torniamo alla festa Scudetto.

«Un momento che ricorderò per tutta la vita, abbiamo festeggiato dopo una stagione durissima e bellissima in cui abbiamo giocato veramente forte».

I tuoi compagni di sfide?

«In allenamento mi piace sfidare Lautaro. Per un portiere è sempre bello mettersi alla prova con giocatori come lui e avere a che fare con attaccanti come i nostri».

Le legend che avresti voluto affrontare?

«Sono diverse, ma io dico Zanetti perché è un’ispirazione per i giovani, un giocatore di grande personalità. Insieme a lui sfiderei Ronaldo il Fenomeno».

Come ti prepari alle sfide?

«L’adrenalina viene da sola, prima di scendere in campo di solito faccio i miei esercizi e organizzo la mia preparazione per essere pronto e concentrato».