Soriano: «Arnautovic è forte, alzerebbe il livello della squadra. Vedremo se arriverà»

Roberto Soriano ha rilasciato altre dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dal ritiro del Bologna a Pinzolo.

SQUADRA GIOVANE – «Avrò più responsabilità il prossimo anno, visto che abbiamo una squadra molto giovane, l’età media è di 23 anni. Ho giocato spesso con De Silvestri, ma non siamo ancora vecchi. Io e Lollo aiuteremo i giovani, ci piace fare gruppo e coinvolgere tutti. Sono nato in Germania e quando sono arrivato è stato importante l’aiuto di tutti».

ARNAUTOVIC – «Arnautovic è un giocatore forte, alzerebbe il livello della squadra ma non sappiamo se arriverà, vedremo».

STAGIONE – «Voglio migliorare ancora, nonostante l’anno scorso abbia segnato tanto. Conta anche la fortuna, voglio continuare come lo scorso anno. Non sono un bomber ma qualche gol in carriera l’ho fatto. Speriamo di fare la stessa cosa nella prossima stagione».