Sorrentino: «Pogba, Theo e Lukaku grandi grazie alla Serie A»

Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato della così di Lukaku, Pogba e Theo Hernandez, diventati grandi grazie alla Serie A

Intervenuto negli studi Mediaset per commentare la partita tra Belgio e Francia in Nations League, Stefano Sorrentino ha parlato delle prestazioni di Theo Hernandez, Pogba e Lukaku in Nazionale. Le parole dell’ex portiere.

«Lukaku? È un grandissimo giocatore e deve dire ringraziare la Serie A, come lui anche Pogba e Theo Hernandez. Tutti e tre sono diventati grandi calciatori nel campionato italiano, che è quello più bello e più difficile».