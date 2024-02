Sorrentino: «Ecco chi prendo tra Sommer e Szczesny»

Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva facendo un confronto tra Sommer e Szczesny

Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva facendo un confronto tra Sommer e Szczesny. Ecco le sue dichiarazioni.

LE PAROLE – «Sommer non lo scopriamo sicuramente oggi. Quando hai un portiere che ha giocato nel Bayern Monaco, per tanti anni in Bundesliga e nella sua Nazionale, si può dire che sei andato sul sicuro. È un portiere un po’ atipico per le caratteristiche dei portieri di oggi, ma stando sicurezza a tutto il reparto e senz’altro sta facendo la differenza. Anche se oggi continuerei a prendere Szczesny».