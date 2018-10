Southampton-Chelsea 0-3: Sarri vince anche contro il suo “nemico” Gabbiadini

Southampton-Chelsea 0-3: sesta vittoria per i Blues in 8 partite di campionato. A Sarri va anche il derby italiano contro Gabbiadini

Apre Hazard, chiude Morata. Tutto facile per il Chelsea di Maurizio Sarri che vince 0-3 contro il Southampton ed è momentaneamente primo in classifica aspettando il big match delle 17.30 tra Liverpool e Manchester City. Importante successo contro i Saints di Manolo Gabbiadini che prima del match contro i londinesi aveva parlato così del suo ex allenatore: «Gli stringerò la mano, certo. Non ho nulla contro di lui. Non mi piaceva solo la scarsa considerazione che aveva delle riserve, ma sul campo è davvero eccezionale. Non ho rancori verso nessuno, scelsi io di lasciare Napoli vista la situazione».

Sarri è stato quindi uno dei motivi (se non IL motivo) che ha costretto l’ex attaccante partenopeo a lasciare Napoli, cercando maggiore fortuna Oltremanica. Nulla ha potuto, tuttavia, con la forza dimostrata dal Chelsea di Sarri in questo inizio stagione che, dopo la sosta per le nazionali, dovrà vedersela contro il Manchester United ad Old Trafford, “resuscitato” dopo la vittoria in rimonta di ieri contro il Newcastle.