Southgate: «Inghilterra, scriviamo la storia. Germania? Se ne dicono tante»

Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato alla vigilia del match di Euro 2020 contro la Germania. Le sue dichiarazioni ai microfoni della BBC

«È una partita che probabilmente arriva troppo presto, vale più di un ottavo di finale, ma è successa la stessa cosa per Belgio-Portogallo. Per la mia squadra sarà una grande opportunità per fare la storia. Sarà anche l’occasione per dare alla gente un ricordo diverso, in futuro, di Inghilterra-Germania, che spero siano un po’ diversi da quelli di alcuni di coloro che sono stati stesi in passato. Comunque per tanti non significano nulla perché a quei tempi non erano nemmeno nati. Sulla Germania se ne dicono tante, ma io sottolineo che sono forti e guardo le loro cifre: hanno vinto quattro Coppe del Mondo e nelle loro file ci sono sei vincitori della Champions. Non avranno paura di Wembley, fanno quasi sempre strada nei grandi tornei e per affrontarli noi dovremo essere tatticamente molto preparati».