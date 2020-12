Spadafora applaude alle parole di Gattuso: «Un esempio per i più giovani»

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha applaudito alle parole di Rino Gattuso sulla sua malattia all’occhio

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha applaudito alle parole pronunciate da Rino Gattuso nel post partita di Napoli-Toro. Il tecnico degli azzurri ha lanciato un appello ai ragazzini di non nascondersi se vedono qualcosa di strano e non bello, prendendo come esempio la sua malattia all’occhio. Queste le parole del Ministro.

«Trovo davvero di grande significato queste parole di Gennaro Gattuso. Un esempio, soprattutto per i più giovani a non arrendersi mai davanti alle difficoltà della vita e a superarle anche attraverso lo sport»