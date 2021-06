Spagna, Azpilicueta: «Champions un’emozione. Ora vinciamo EURO 2020»

Cesar Azpilicueta, fresco vincitore della Champions League con il Chelsea, ha parlato in vista di EURO 2020: le sue dichiarazioni

«Sono contento, è un’emozione incredibile essere convocato. Ci sono state tante emozioni con il Chelsea dopo che abbiamo vinto la Champions, è stata una cosa storica, sono molto orgoglioso. Ho sempre avuto la speranza di tornare in nazionale, ci ho sempre creduto e ho lavorato duro per mettere in difficoltà il ct sapendo che un giorno sarei potuto tornare. Non sono stato chiamato nell’ultima tornata ma sono sempre stato positivo. Sono in un grande momento di forma, abbiamo un obiettivo importante per questo Europeo e vogliamo creare un gruppo competitivo, che sappia giocare a pallone e che possa competere per vincere».