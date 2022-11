Spagna Costa Rica: l’episodio che non hai notato

La curiosità della sfida tra Spagna e Costa Rica

In Spagna-Costa Rica il 7-0 è stato accompagnato da un altro dato non meno clamoroso del punteggio: a fronte dei 18 tiri degli uomini di Luis Enrique, Costa Rica non ha mai concluso. Neanche una volta dalla lunghissima distanza, giusto per segnalare la propria presenza. Con una sola eccezione, a fine primo tempo.

La fotografia della partita durissima della squadra centroamericana si è avuta quando Campbell si è aggiustato la palla con un braccio e dalla propria metà campo ha cercato la porta a gioco fermo. Palla sopra la traversa, ma tentativo coraggioso per quanto non regolamentare. Chissà se aveva già capito che non ci sarebbero state altre possibilità, se non un’altra nella ripresa – sempre dopo il fischio dell’arbitro – stavolta parata di tacco da Unai Simon…