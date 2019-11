Spagna, l’addio di Moreno alla Roja: «Ho la coscienza pulita»

Robert Moreno lascia la panchina della Spagna, torna Luis Enrique: la dichiarazione ufficiale del tecnico iberico

Robert Moreno saluta la Spagna. Dopo l’annuncio del ritorno di Luis Enrique, arriva il messaggio d’addio dell’ex CT della Roja. Ecco le sue parole.

«Di fronte a una situazione estrema, come quella che abbiamo vissuto a Malta, ho avvertito il dovere di assumere la guida della squadra. L’obiettivo è stato raggiunto facilmente. Vorrei che non fosse mai accaduto niente, saremmo ugualmente agli Europei. Parlare degli ultimi giorni servirebbe solo ad entrare in una spirale di critiche e giustificazioni. Non lo farò, non ne vedo il senso. Ho la coscienza pulita, è impossibile piacere a tutti e rispetto tutte le opinioni. Sono un uomo di parola e non avrei battuto ciglio nel caso in cui Luis Enrique avesse deciso di tornare. Così ho fatto, anche se ciò comportava una rinuncia. Gli auguro ogni bene: la sua gioia sarà la nostra».