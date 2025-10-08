Spagna, lesione muscolare per Huijsen: c’è la conferma del Real Madrid! Al suo posto De la Fuente convoca lui

Spagna, lesione muscolare per l’ex Juve Huijsen: c’è la conferma del Real Madrid! Al suo posto De la Fuente convoca Laporte

Dean Huijsen, ex difensore della Juventus, si vede costretto a lasciare il ritiro della nazionale spagnola all’ultimo minuto, non potendo disputare le decisive partite di qualificazione al Mondiale 2026 contro la Georgia a Elche e la Bulgaria a Valladolid. Il giovane centrale spagnolo, arrivato lunedì sera alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas con evidenti sintomi di affaticamento muscolare, ha dovuto abbandonare il gruppo per evitare che l’infortunio potesse aggravarsi, dopo una costante e fluida conversazione tra lo staff medico della selezione e il Real Madrid.



L’Esito degli Esami e la Reazione del club. Già martedì, Huijsen non si era allenato, e al suo club era stato comunicato che l’evoluzione della sua condizione non era positiva. Stamattina, mercoledì, il difensore è stato sottoposto a un’accurata serie di test medici che hanno confermato una lesione muscolare. Il Real Madrid è stato immediatamente informato dell’esito, e si è proceduto alla sua uscita ufficiale, permettendo al calciatore di iniziare immediatamente il percorso di recupero durante questa sosta per le Nazionali.



La Federazione spagnola ha emesso un comunicato ufficiale: «Dean Huijsen è indisponibile per infortunio nel ritiro della Nazionale per disputare le partite di qualificazione al Mondiale 2026 contro la Georgia a Elche e la Bulgaria a Valladolid. Il difensore del Real Madrid è arrivato con sintomi di affaticamento muscolare lunedì sera. Martedì non si è allenato e il suo club è stato informato che l’evoluzione non era positiva. Questa mattina, mercoledì, è stato sottoposto a test medici che hanno confermato una lesione muscolare. Il Real Madrid è stato già informato. Si procede alla sua uscita, augurandogli una pronta guarigione».



Poco dopo, è arrivato anche il comunicato del Real Madrid, più specifico sulla natura dell’infortunio: «Dopo gli esami effettuati oggi al nostro giocatore Dean Huijsen e valutati dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione muscolare nel soleo della gamba sinistra. La situazione resta in attesa di evoluzione»

Il ritorno a sorpresa di Aymeric Laporte. In sostituzione di Dean Huijsen, entrerà a far parte del ritiro Aymeric Laporte. Il centrale, ex dell’Athletic Bilbao e ora al Al-Nassr, è sempre stato una priorità per il CT Luis de la Fuente, che attendeva il suo ritorno al miglior livello.

Per Laporte si tratta di un gradito ritorno con la maglia della Spagna, dato che non era stato convocato da novembre dell’anno scorso. La sua ultima apparizione risale al 15 novembre, in un match contro la Danimarca valido per il Gruppo 4 della UEFA Nations League. Un cambio forzato ma che riporta in nazionale un elemento di grande esperienza e carisma, pronto a dare il suo contributo nelle sfide cruciali per la qualificazione al Mondiale.