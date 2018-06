Spagna-Marocco, ultima partita del Gruppo B dei Mondiali di Russia 2018: le info per vedere la partita in streaming e diretta tv, probabili formazioni, precedenti, info e curiosità

Spagna-Marocco chiude il Gruppo B dei Mondiali di Russia 2018. Squadre in campo lunedì 25 giugno alle ore 20 all‘Arena Baltika di Kaliningrad, in concomitanza dell’altra ultima gara del girone, Iran-Portogallo. Nel Gruppo B, ad eccezione del Marocco già eliminato, è ancora tutto da decidere; Portogallo e Spagna (4 punti) guidano la classifica davanti all’Iran (3) e ai nordafricani (0). Alla Spagna di Fernando Hierro, per centrare la qualificazione agli ottavi di finale del torneo, basta un pareggio contro la selezione guidata dal ct francese Hervé Renard; ‘Furie Rosse’ che invece dovranno vincere con un risultato più largo possibile sui marocchini per facilitare il raggiungimento del primo posto nel girone.

Spagna-Marocco verrà trasmessa in diretta tv esclusiva in chiaro sulle frequenze di Italia 1 (anche in HD al canale 506 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD), qui con il commento irriverente della Gialappa’s Band. La gara potrà poi essere seguita anche in streaming su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset. La cronaca in diretta di Spagna-Marocco sarà trasmessa anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Spagna-Marocco, probabili formazioni

QUI SPAGNA – Il ct Fernando Hierro potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla gara contro l’Iran; sulla destra di difesa, Odriozola è pronto a risparmiare Carvajal, mentre a centrocampo, insieme a Iniesta, dovrebbero esserci dall’inizio Thiago Alcantara e Koke. In avanti, possibile spazio al tridente formato da Isco, Diego Costa e Asensio.

QUI MAROCCO – Ormai fuori dalla competizione, il ct Hervé Renard è intenzionato comunque a mandare in campo il Marocco con i suoi uomini migliori; spazio dunque a El Kajoui in porta, Hakimi, Benatia, Da Costa e Mendyl in linea di difesa. A centrocampo sono pronti Boussofa e El Ahmadi; sulla trequarti ecco Amrabat, Belhanda e Ziyech alle spalle della punta Boutaib.

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Odriozola, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba; Thiago Alcantara, Koke, Iniesta; Asensio, Diego Costa, Isco.

MAROCCO (4-2-3-1): El Kajoui; Hakimi, Benatia, Da Costa, Mendyl; Boussofa, El Ahmadi; Amrabat, Belhanda, Ziyech; Boutaib.

Spagna-Marocco, curiosità e statistiche

I precedenti tra Spagna e Marocco sono due e risalgono a oltre 50 anni fa: nel novembre 1961, le due selezioni si affrontarono nello spareggio per la qualificazione ai Mondiali di Cile 1962 . Gli spagnoli ebbero la meglio vincendo sia in Marocco (0-1) sia in casa (3-2).

La Spagna sta disputando il suo quindicesimo Mondiale di calcio: il miglior risultato è arrivato nel 2010 con la Coppa del Mondo alzata in Sudafrica dopo la vittoria in finale sull'Olanda.

Il Marocco, già eliminato da Russia 2018, ha preso parte alla sua quinta Coppa del Mondo: l'ultima partecipazione fu a Francia 1998, mentre il miglior risultato arrivò nel 1986 in Messico, con il raggiungimento degli ottavi di finale (marocchini eliminati dalla Germania Ovest).

La Spagna è imbattuta da 22 gare totali: l'ultima sconfitta delle 'Furie Rosse' arrivò agli ottavi di finale degli Europei 2016 ad opera dell'Italia (2-0 con le reti di Chiellini e Pellè).

Il Marocco ha vinto solo due delle 15 gare dei Mondiali giocate: l'ultimo successo risale a Francia 1998 (3-0 alla Scozia).

Spagna-Marocco, l’arbitro della partita

Spagna-Marocco sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer. 37 anni, è al suo esordio nella fase finale di un Mondiale. Zwayer ha già diretto una volta la Nazionale maggiore spagnola: nel marzo 2017, in amichevole contro la Francia (vittoria della ‘Roja’ per 2-0). Per l’arbitro di Berlino, prima direzione di gara assoluta del Marocco.