Spagna, Morata: «Critiche? Vogliono buttarci tutto addosso»

Alvaro Morata, attaccante della Spagna, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Polonia: le sue dichiarazioni

«Se ascoltiamo quello che ci dicono qua non va bene, stanno aspettando per buttarci tutto addosso: di solito nelle nazionali quando arriva una competizione del genere sono tutti uniti. Sappiamo che veniamo dopo una generazione di geni che hanno vinto tutto, è difficile per noi ma dobbiamo crederci».