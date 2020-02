Spal, Di Biagio: «Squadra viva, contro la Juventus non puoi sbagliare»

L’intervento di Luigi Di Biagio al termine di Spal Juventus, sfida vinta dai bianconeri: ecco le parole dell’allenatore

Intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 in casa, il tecnico della Spal Luigi Di Biagio ha analizzato così la partita giocata contro la Juventus.

«Complimenti ai ragazzi, hanno fatto tutto quello che avevo chiesto. Di fronte hai la Juventus, non puoi sbagliare neanche un minuto della partita. Non posso rimproverare loro niente. Ho visto una squadra viva, che ha voglia di giocare, che non sembra abbia i punti che ha. Speravo che oggi potessimo fare qualcosa in più, però non potevo chiedere di più ai giocatori».