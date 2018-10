Spal-Frosinone: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Spal-Frosinone, 10ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Delicata sfida salvezza al “Mazza” di Ferrara, dove alle ore 15 va in scena Spal-Sassuolo. I ferraresi di Semplici, dopo un favoloso avvio di campionato, cercano preziosi punti contro i ciociari, malinconicamente ai margini della classifica con il Chievo. Sul fronte ospite particolarmente delicato l’impegno anche per la stabilità della panchina di Longo.

Spal-Frosinone: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Spal-Frosinone: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Spal-Frosinone: probabili formazioni e pre-partita

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Valoti, Costa; Paloschi, Petagna. Allenatore: Semplici

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Molinaro; Ciano; Ciofani, Campbell. Allenatore: Longo

Spal-Frosinone Streaming: dove vederla in tv

Spal-Frosinone sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.